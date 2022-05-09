На Байконуре задержали британского блогера и гражданку Беларуси

НУР-СУЛТАН. 9 МАЯ - Синоптики рассказали, какая погода ждет казахстанцев в понедельник, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Запад и юг республики будут находиться под влиянием циклона, с которым ожидаются дожди с грозами, на западе страны - сильные дожди. Местами по РК ожидаются усиление ветра, шквал, пыльная буря, на западе, юге - град", - сообщает РГП "Казгидромет".
На севере и в горных районах Алматинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На севере, западе Туркестанской области ожидается пыльная буря, на севере, западе, в горных, предгорных районах области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду, в горных, предгорных районах днем ожидаются гроза, шквал.
На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, пыльная буря, днем на востоке, в центре области порывы 15-20 метров в секунду.
На юге, востоке Атырауской области ожидаются гроза, град, на востоке области - усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
На юго-западе, севере, востоке Мангистауской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на западе, юге области - пыльная буря, на западе, севере, юге области - усиление ветра 17-22, порывы 25 метров в секунду.
На юге, северо-востоке, в центре Актюбинской области ожидается усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
Ночью на западе, юге, днем на большей части Костанайской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На западе Северо-Казахстанской области, на юге Павлодарской области днем усилится ветер до 15-20 метров в секунду.
На западе, севере, востоке Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.
На западе, юге, в центре Восточно-Казахстанской области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На севере, западе Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, в центре - пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
В горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град, шквал, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области - усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.
На западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются пыльная буря, усиление ветра, порывы 15-20 метров в секунду.
На юге Западно-Казахстанской области, на севере, в центре Актюбинской области, в центре Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Алматы ожидается переменная облачность, +26 - +28 градусов, скорость ветра - 3-8 метров в секунду.
В Нур-Султане - переменная облачность, +20 - +22 градуса, скорость ветра - 9-14, порывы 15-20 метров в секунду.