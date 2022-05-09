На Байконуре задержали британского блогера и гражданку Беларуси

ПАВЛОДАР. 9 МАЯ - Мать двухлетнего воспитанника детского сада в Павлодаре решила посмотреть запись с видеокамер детского сада после того, как ее ребенок стал пугливым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В детский сад мальчик ходил только десять дней, информирует Pavlodarnews.kz

На видеозаписи видно, как мой сын подошел к шкафу и взял цветную бумагу, он спокойно стоял и рассматривал, как тут подходит (воспитатель), выхватывает бумагу из рук и швыряет моего ребенка в сторону, где стоит стол, стулья с железными ножками и мольберт, затем поднимает, держа за руку недолжным образом, и даже не успокаивает, видя, что он ударился и плачет взахлеб", - сообщила мама ребёнка.

По словам женщины, ее сын стал бояться воспитательницу - сжимался и прикрывался руками, когда она шла в его сторону.

Женщина утверждает, что на видео запечатлены нарушения и по отношению к другим детям.

Воспитатель закрывала рот моему ребенку рукой, таскала из нашей группы мальчика за капюшон, хватала за руки, закрывала доступ к игрушкам стульями, подняла полотенце с пола и вытерла моему ребенку лицо, теперь у нашего ребенка конъюнктивит", - добавила павлодарка.

По словам матери ребенка, воспитательница отрицала свою вину. Мальчика отправили на медэкспертизу, где зафиксировали синяки. С полученными доказательствами родители обратились в полицию.

Заместитель руководителя отдела образования Куаныш Кыдыралин сообщил, что в детском саду провели служебное расследование.

Взяли объяснительные с руководителя дошкольной организации и воспитателя младшей "А" группы. Воспитатель уволена с занимаемой должности по отрицательным мотивам", - сказал собеседник.

В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?". 74% респондентов ответили: "Да, давно пора". 20% опрошенных ответили, что их все устраивает и это воспитательный процесс. 6% ответили: "Мне все равно".





Ранее в Павлодаре уволили воспитательницу детского сада за пощечину ребенку.



