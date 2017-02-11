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На большей части Казахстана сегодня местами пройдет снег10.02.2017
Общество  08:40

Астана. 10 февраля. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтов сохраняется местами снег. На юге республики в горных районах ожидаются сильные осадки, туман, гололед, метель, усиление ветра, лишь на западе сохраняется погода без осадков, сообщает "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Алматинской области местами туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Жамбылской области местами метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20, ночью порывы 23-28, на юго-западе области временами более 30 метров в секунду. В Южно-Казахстанской области местами ожидается метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидается туман, передает Kazakhstan Today.


В Костанайской области местами ожидается низовая метель, туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду. Ночью в Северо-Казахстанской области местами ожидается метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской области местами ожидается метель, днем на большей части, ночью местами усиление ветра до 15-25 метров в секунду. В Карагандинской области местами ожидается метель, туман, ночью на большей части, днем местами усиление ветра до 15-25 метров в секунду. В Восточно-Казахстанской области местами метель, гололед, усиление ветра до 17-22, порывов до 28 метров в секунду.
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