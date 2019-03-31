Астана. 3 ноября. Kazakhstan Today - 3 ноября 2018 года на большей части территории Казахстана ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.





"Большая часть территории Казахстана по-прежнему находится в зоне активной фронтальной деятельности, с которой сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются осадки, лишь на западе и юге республики ожидается погода без осадков. Местами сохраняется порывистый ветер, туман, гололед, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".





По информации синоптиков, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области ночью порывы 25 метров в секунду.





В Карагандинской, Восточно-Казахстанской области местами ожидаются метель, ночью местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Карагандинской области местами гололед, днем в отдельном районе Восточно-Казахстанской области порывы 25 метров в секунду.





В Павлодарской области местами ожидаются метель, гололед, усиление ветра до 15-25 метров в секунду. В Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской, ночью Алматинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской области местами гололед, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства