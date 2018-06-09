На большей части территории Казахстана сегодня ожидаются дожди

Астана. 9 июня. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 9 июня 2018 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, лишь на северо-западе и юго-западе ожидается погода без осадков. Местами ожидается усилением ветра, с пыльной бурей, в северной и юго-восточной половине республики возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра до 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду, днем местами - шквал, возможен град, ночью и утром туман. В Алматинской области местами ожидается усиление ветра 17-22 метров в секунду с пыльной бурей. В Жамбылской, Южно-Казахстанской области местами - усиление ветра до 15-20, порывы 23 метров в секунду, шквал, в Жамбылской области возможен град. В Костанайской, днем в Восточно-Казахстанской области местами ожидается усилении ветра до 15-20 метров в секунду. В Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град. Ночью в Акмолинской, днем в Западно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Мангистауской, на большей части Кызылординской, местами в Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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