На большей части Казахстана 1 августа ожидается теплая погода без осадков

Нур-Султан. 1 августа. Kazakhstan Today - В субботу, 1 августа, на большей части Казахстана ожидается теплая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается теплая погода без осадков. Лишь на юге и крайнем западе под влиянием высотной ложбины пройдут дожди с грозами, на юго-востоке и западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидаются усиление ветра, на западе и северо-западе с пыльной бурей, шквал, на северо-востоке ночью туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Атырауской, днем Мангистауской, Актюбинской областях ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, возможен град.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Карагандинской областях ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области - гроза.

В Павлодарской области ночью местами ожидается туман.

Днем в Атырауской, Актюбинской, Костанайской областях, на юге Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Туркестанской, Алматинской областей, местами в Западно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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