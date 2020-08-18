На большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 17 августа. Kazakhstan Today - В понедельник, 17 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана - неустойчивый характер погоды, связанный с прохождением циклона, с чем ожидаются дожди, местами грозы, шквалистый ветер, возможен град. Лишь на юге и западе погода преимущественно без осадков. Местами по РК ожидается усиление ветра, на западе республики с пыльной бурей, на севере и в центральных регионах страны - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Туркестанской, днем Алматинской областях ожидается местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях ожидаются местами гроза, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Карагандинской, Костанайской областях - туман.

В Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области с пыльной бурей, в Мангистауской области местами гроза.

В Павлодарской области, на севере Западно-Казахстанской области ожидается местами гроза, град, местами в Павлодарской, днем в Западно-Казахстанской областях ветер - 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, шквал, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Северо-Казахстанской области ожидается местами гроза, ветер 15-20 метров в секунду, днем местами шквал, возможен град, ночью местами - туман.

Днем в Алматинской области сохраняется сильная жара.

На большей части Атырауской, Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской областей, на востоке Актюбинской, на юге Карагандинской, Восточно-Казахстанской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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