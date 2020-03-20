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На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

19.03.2020, 08:06 8776
Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В четверг, 19 марта, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today. 
 

На большую часть территории Казахстана влияет антициклон, с чем ожидается прекращение осадков. На западе, юго-востоке и востоке с прохождением фронтальных разделов местами пройдут осадки в виде дождя и снега. Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, на востоке гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Акмолинской, Костанайской областях ожидается местами туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Северо-Казахстанской области местами туман, ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду. 
 
В Жамбылской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской областях местами туман, в Восточно-Казахстанской области местами гололед. 
 
В Кызылординской, Мангистауской областях днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.
 

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