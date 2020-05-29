Нур-Султан. 28 мая. Kazakhstan Today - В четверг, 28 мая, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today

Большая часть территории страны будет по-прежнему находиться в поле повышенного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков, лишь на севере, северо-западе республики под влиянием ложбины циклона местами ожидаются днем кратковременный дождь, гроза, шквал. Местами по республике сохраняются усиление ветра, на юге, юго-востоке - пыльная буря, на севере - туман", - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, днем Костанайской областях местами сохранится усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской, на юге Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской областей сохраняется сильная жара.

В Кызылординской области ожидается сильная жара - до 41 градуса, также прогнозируется ветер 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Северо-Казахстанской области ожидается туман, днем - гроза.

В Туркестанской области в четверг будет пыльная буря, ветер 15-20 метров в секунду. Днем на большей части ожидается сильная жара - до 40 градусов.

В Павлодарской, местами в Восточно-Казахстанской, Кызылординской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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