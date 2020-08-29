Нур-Султан. 28 августа. Kazakhstan Today - В пятницу, 28 августа, на большей части Казахстана ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Под влиянием отрога антициклона на большей части РК ожидается погода без осадков. Лишь на северо-востоке, востоке, юго-востоке республики пройдут дожди с грозами. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, туман, на востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской области местами ожидается туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 23 метра в секунду, возможен град.

Днем в Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, утром и днем Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем в Мангистауской области местами ожидается пыльная буря.

В Кызылординской, местами Туркестанской, Атырауской, Жамбылской, Алматинской областях, на юге Западно-Казахстанской, на юго-западе Карагандинской областей ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

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