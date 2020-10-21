На большей части Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 20 октября. Kazakhstan Today - На большей части Казахстана 20 октября 2020 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

На большей части РК под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе и севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидаются ночью осадки (преимущественно дождь), днем дождь. Местами по РК ожидаются туман, усиление ветра, на западе ночью - гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Жамбылской, Туркестанской областях, днем в Актюбинской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Атырауской областях ночью и утром местами ожидается туман, в Северо-Казахстанской области, днем в Атырауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью гололед.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области утром и днем в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской областях ночью местами сохраняются заморозки, 1 градус.

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