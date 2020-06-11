Нур-Султан. 10 июня. Kazakhstan Today - 10 июня на большей части Казахстана ожидается теплая погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

Большая часть республики будет находиться под влиянием антициклона - ожидается теплая погода без осадков. Однако на востоке, юго-востоке и юге РК под влиянием высотной ложбины циклона, а на западе под влиянием атмосферных фронтальных разделов местами пройдут кратковременные дожди с грозами, ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Жамбылской, Кызылординской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Кызылординской областях с пыльной бурей.

В Кызылординской, Жамбылской областях, на большей части Туркестанской, Карагандинской областей, местами в Павлодарской, Алматинской, Акмолинской областях, на юге Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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