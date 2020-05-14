На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 13 мая. Kazakhstan Today - В среду, 13 мая, на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана по-прежнему сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами по республике пройдут дожди, на юге местами сильный дождь. Местами ожидаются усиление ветра, туман, возможен град, на юге и юго-западе - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

Днем в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 метров в секунду, в Западно-Казахстанской области местами град.

В Туркестанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, днем в Кызылординской областях местами град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, днем в Кызылординской областях местами шквал, ночью и утром в Северо-Казахстанской области туман.

В Мангистауской области местами туман, днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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