На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - В четверг, 21 мая, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Практически на всей территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, ожидаются дожди, местами сильные. Местами по республике ожидаются грозы, усиление ветра, шквал, град, на юго-западе - пыльная буря", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами туман, днем местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются шквал, возможен град, ночью местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Костанайской, днем Жамбылской областях местами ожидается усиление ветра, возможен град.

В Акмолинской, Павлодарской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Карагандинской, Атырауской, днем в Актюбинской, Мангистауской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской области местами пыльная буря.

В Восточно-Казахстанской области на юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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