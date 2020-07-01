На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 30 июня. Kazakhstan Today - Во вторник, 30 июня, на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

Северный циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части республики - местами пройдут дожди с грозами, возможен град. Лишь в юге РК под влиянием отрога антициклона погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, на севере - шквал", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидаются ветер 15-20 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Жамбылской, ночью в Западно-Казахстанской, днем в Кызылординской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской области - шквал, в Северо-Казахстанской возможен град.

В Атырауской области, на большей части Кызылординской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской Алматинской, на востоке Западно-Казахстанской, на юге Костанайкой областей, местами в Карагандинской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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