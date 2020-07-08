Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Во вторник, 7 июля, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, на востоке ожидается шквал, возможен град. Местами ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью местами - туман.

В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами - туман.

В Алматинской области местами ожидается гроза.

В Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра с пыльной бурей.

Днем в Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами гроза, туман.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара.

В Мангистауской, Актюбинской областях, на юге Кызылординской области днем ожидается сильная жара.

На большей части Кызылординской области, местами в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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