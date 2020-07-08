Система Orphus

На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

07.07.2020, 08:21 4591
Нур-Султан. 7 июля. Kazakhstan Today - Во вторник, 7 июля, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.
 

С прохождением атмосферных фронтов на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, на востоке ожидается шквал, возможен град. Местами ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет". 

 
В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Павлодарской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью местами - туман. 
 
В Акмолинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью и утром местами - туман. 
 
В Алматинской области местами ожидается гроза.
 
В Карагандинской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области местами ожидается гроза, днем местами усиление ветра с пыльной бурей. 
 
Днем в Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской области местами гроза, туман.
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем на юге ожидается очень сильная жара. 
 
В Мангистауской, Актюбинской областях, на юге Кызылординской области днем ожидается сильная жара. 
 
На большей части Кызылординской области, местами в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской областях, на юге Актюбинской, на западе Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая