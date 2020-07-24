Нур-Султан. 23 июля. Kazakhstan Today - В четверг, 23 июля, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

С прохождением фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды. Местами пройдут дожди с грозами, шквалистым ветром, на северо-западе возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльными бурями", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской, днем в Акмолинской, Актюбинской, Атырауской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Жамбылской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, шквал.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, в Кызылординской области - шквал.

Днем в Западно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, град.

В Костанайской области местами шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Карагандинской области местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, град.

Днем в Алматинской области, на юге Мангистауской, Кызылординской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областей сохраняется сильная жара.

На большей части Кызылординской, Актюбинской, Атырауской, Жамбылской областей, местами в Западно-Казахстанской, Туркестанской, Алматинской, Карагандинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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