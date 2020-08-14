Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В четверг, 13 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.Ii12345

Смещающийся в северо-восточном направлении южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на северо-востоке сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Атырауской области днем местами пыльная буря.

В Жамбылской, днем в Алматинской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.

На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства