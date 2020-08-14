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На большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

13.08.2020, 08:16 6238
Нур-Султан. 13 августа. Kazakhstan Today - В четверг, 13 августа, на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.Ii12345
 

Смещающийся в северо-восточном направлении южный циклон, и связанные с ним фронтальные разделы сохраняют неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана. Местами пройдут дожди, на северо-востоке сильные, с грозами, шквалистым ветром, возможно выпадение града. Местами по республике ожидается усиление ветра, на юге и юго-западе с пыльной бурей, на северо-западе - туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Карагандинской, Павлодарской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град. 
 
В Атырауской, Западно-Казахстанской областях днем местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Атырауской области днем местами пыльная буря. 
 
В Жамбылской, днем в Алматинской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Костанайской, Северо-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Восточно-Казахстанской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем возможен град.
 
На большей части Кызылординской, Туркестанской областей, местами в Жамбылской, Алматинской, Атырауской областях, на юге Карагандинской, на юго-востоке Актюбинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

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