На большей части Казахстана в четверг ожидается неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 18 июня. Kazakhstan Today - В четверг, 18 июня, на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, местами сильные с грозами, возможен град. Местами сохраняется усиление ветра, на севере и востоке - шквал, на севере - туман", - рассказали в РГП "Казгидромет".

В Акмолинской области местами ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, днем местами шквал.

В Северо-Казахстанской области местами ветер 15-20 метров в секунду, возможен град, ночью местами туман.

В Восточно-Казахстанкой области местами ветер 15-20, порывы 25 метров в секунду, шквал, возможен град.

В Алматинской, Павлодарской, Карагандинской, ночью в Туркестанской, днем в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем в Западно-Казахстанской области возможен град.

В Атырауской, Мангистауской областях сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Актюбинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской, Карагандинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Алматинской области, на юге Западно-Казахстанской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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