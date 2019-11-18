На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 17 ноября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 17 ноября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с отрогом антициклона ожидается погода без осадков, лишь на северо-западе, севере и на востоке республики местами пройдет снег. Местами ожидаются усиление ветра, туман, низовая метель на севере гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20 метров в секунду, порывы 23 метра в секунду.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области местами низовая метель, туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, ночью и утром в Актюбинской областях местами ожидается туман, в Жамбылской, Кызылординской областях ночью и утром местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской области местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства