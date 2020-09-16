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На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

15.09.2020, 08:37 8425
Нур-Султан. 15 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 15 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 

Погоду на большей части Казахстана будет определять очередной циклон с районов Карского моря, который вызовет дожди с грозами, на северо-западе сильные дожди. Местами по республике ожидается усиление ветра, шквал и возможно выпадение града. На северо-западе и крайнем севере РК в ночные и утренние часы местами ожидается туман. Лишь под влиянием отрога антициклона на юго-западе страны сохраняется погода без осадков", - сообщает РГП "Казгидромет".

 
В Костанайской области местами ожидаются туман, шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, днем порывы 25 метров в секунду, возможен град. 
 
В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях утром и днем местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, порывы 25 метров в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской области ночью и утром туман.
 
В Карагандинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра днем до 15-20 метра в секунду, порывы 23 метра в секунду, возможен град. 
 
В Актюбинской области местами ожидаются шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Кызылординской области днем ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами до 23 метров в секунду, местами пыльная буря. 
 
Днем местами в Алматинской, Туркестанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях, на западе Павлодарской области ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду. 
 
В Жамбылской области утром и днем в горных районах ожидаются шквал, возможен град, днем местами ветер 15-20 метров в секунду.
 
На большей части в Кызылординской области, местами в Карагандинской, Туркестанской областях, на юге Атырауской области, на западе Алматинской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 

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