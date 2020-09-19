На большей части территории Казахстана ожидаются дожди

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 18 сентября 2020 года ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.

По-прежнему на большую часть территории Казахстана влияет циклон с районов Карского моря. Местами пройдут дожди, на востоке и юго-востоке с грозами, на севере возможен град. На западе страны сохраняется погода без осадков. Местами по республике сохраняется туман, усиление ветра на юго-западе с пыльной бурей", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами сохраняется усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, местами ожидается гроза.

В Акмолинской области местами сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром порывы 23 метра в секунду, ночью и утром местами ожидается туман, местами возможен град.

В Северо-Казахстанской области местами сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью и утром местами ожидается туман.

В Карагандинской области местами сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метра в секунду, местами ожидается туман.

В Костанайской области местами сохраняется туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области, ночью в Туркестанской области местами сохраняется усиление ветра до 15-20 метров в секунду, с пыльной бурей.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается туман.

В Алматинской, Жамбылской областях местами ожидается гроза, усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

На большей части Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской областей, местами в Карагандинской, Алматинской областях, на востоке Актюбинской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

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