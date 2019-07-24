На большей части территории Казахстана ожидаются дожди с грозами

Нур-Султан. 22 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 22 июля 2019 года ожидаются дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана местами ожидается неустойчивый характер погоды - пройдут дожди с грозами, лишь на юго-западе и юге сохраняется погода без осадков. Местами по республике усилится ветер, возможно выпадение града, в северных и центральных регионах ожидается шквал, на юго-западе пыльная буря, на северо-востоке туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Костанайской областях местами ожидаются гроза, шквал, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Павлодарской области местами туман.

В Карагандинской, днем Западно-Казахстанской, Атырауской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гроза, град, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, днем Жамбылской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Алматинской области местами гроза.

Днем в Алматинской области ожидается сильная жара, местами очень сильная жара, в Жамбылской, Кызылординской, местами Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Актюбинской, местами в Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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