На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Алматы. 13 декабря. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 13 декабря 2019 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"Под влиянием ложбины северного циклона и связанных с ней атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки, местами сильные (дождь, снег). И только на западе Казахстана под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Костанайской, Карагандинской, Павлодарской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду, ночью метель, гололед.

В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской области днем порывы 25 метров в секунду.

В Алматинской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

На большей части Кызылординской области ожидается гололед, местами туман, утром и днем - усиление ветра 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.

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