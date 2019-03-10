Астана. 9 марта. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана сегодня ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на юге - преимущественно дождь. Местами ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Алматинской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Актюбинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Атырауской областях местами ожидается туман.

В Туркестанской, Жамбылской областях местами ожидается туман, днем - усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Западно-Казахстанской области днем местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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