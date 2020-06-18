На большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды

Нур-Султан. 17 июня. Kazakhstan Today - В среду, 17 июня, на большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами. Местами сохраняется усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, на севере - туман, в центре, на севере и востоке возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Акмолинской, Восточно-Казахстанкой, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град.

В Алматинской, Туркестанской, Павлодарской, днем в Жамбылской, Костанайской областях местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Северо-Казахстанской области ночью и утром ожидается туман, днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской области местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду, пыльная буря.

В Атырауской области, на юге Мангистауской области сохраняется сильная жара.

В Атырауской, Кызылординской областях, на большей части Карагандинской, Актюбинской, Акмолинской, Туркестанской, Жамбылской областей, местами в Павлодарской, Алматинской, Костанайской областях, на юге Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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