На большей части территории Казахстана в понедельник пройдут дожди с грозами

Нур-Султан. 12 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 12 августа 2019 года пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"С прохождение атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, местами сильные. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря, ночью местами, днем на большей части усиление ветра до 15-20, днем местами порывы 23 метра в секунду.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской областях местами ожидаются гроза, шквал, возможен град, усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

Днем в Северо-Казахстанской области усиление ветра до 15-20, порывы 25 метров в секунду.

Днем в Мангистауской области местами ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23 метра в секунду с пыльной бурей.

В Актюбинской, Костанайской областях днем местами ожидаются гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, днем Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской с пыльной бурей.

В Алматинской области в районе Алакольских ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду.

Днем в Алматинской, Жамбылской, Акмолинской, местами Карагандинской областях ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Алматинской, Карагандинской, местами в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Акмолинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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