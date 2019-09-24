На большей части территории Казахстана в понедельник ожидаются дожди

Нур-Султан. 23 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 23 сентября 2019 года пройдут дожди с грозами, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут дожди с грозами, ожидаются шквал, ночью на северо-западе туман. Местами по республике ожидаются усиление ветра с пыльной бурей, возможно выпадение града", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами ожидается гроза, в Северо-Казахстанской области возможен град.

В Костанайской, Акмолинской областях ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем на большей части 15-20, местами 23-28 метров в секунду, порывы 30 метров в секунду и более, местами ожидается гроза, в Костанайской области местами туман, возможен град.

В Атырауской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер ночью местами 17-22 метра в секунду, днем 15-20 метров в секунду, местами порывы 23-28 метров в секунду.

В Актюбинской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанкой областях ожидается усиление ветра ночью местами до 15-23 метров в секунду, днем до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, в Восточно-Казахстанской области местами гроза, в Актюбинской области днем местами пыльная буря.

В Карагандинской области ожидается усиление ветра до 15-20, местами 23-28 метров в секунду, ночью местами гроза.

В Жамбылской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Жамбылской, ночью в Кызылординской областях местами гроза, шквал, в Жамбылской области местами возможен град.

В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду с пыльной бурей, ночью и утром местами гроза, шквал.

В Алматинской области утром и днем местами гроза, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Кызылординской, Туркестанской, местами в Жамбылской, Карагандинской, в отдельном районе Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства