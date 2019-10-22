Нур-Султан. 21 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в понедельник ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь в южной и восточной части республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки, на востоке местами – низовая метель, гололед. Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Туркестанской, Кызылординской областях местами ожидается пыльная буря, усиление ветра до 15-23 метров в секунду.

В Жамбылской области местами ожидается туман, утром и днем местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области днем местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Мангистауской, Костанайской, ночью и утром Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

Ночью в Кызылординской, Жамбылской областях местами сохраняются заморозки 1-3 градуса.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства