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На большей части территории Казахстана в пятницу ожидаются дожди

16.08.2019, 08:38 12151
Нур-Султан. 16 августа. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 16 августа ожидаются дожди, передает Kazakhstan Today.
 
"С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на севере сильные, с грозами. Местами ожидаются усиление ветра, пыльная буря, шквал, возможен град, на севере республики ночью и утром местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".
 
В Павлодарской, Северо-Казахстанской, Акмолинской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, порывы до 25 метров в секунду, возможен град, в Северо-Казахстанской области местами шквал. 
 
В Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Жамбылской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-20 метров в секунду, возможен град, в Карагандинской области местами шквал. 
 
В Туркестанской, Алматинской, Кызылординской областях местами ожидаются усиление ветра до 15-25 метров в секунду, в Туркестанской области местами шквал, пыльная буря. 
 
В Костанайской области ночью и утром местами туман.
 
В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Алматинской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, местами в Актюбинской, на западе Акмолинской, на юге Павлодарской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
 

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