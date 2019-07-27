На большей части территории Казахстана в пятницу пройдут дожди, лишь на юге - без осадков

Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана на 26 июля 2019 года пройдут дожди, лишь на юге - без осадков, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды – местами по республике пройдут дожди с грозами. Лишь на юге республики сохраняется ясная погода без осадков. Местами по республике ожидаются усиление ветра, шквал, возможно выпадение града, на севере местами туман", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Атырауской, Карагандинской, днем Западно-Казахстанской областях местами ожидается шквал, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, местами возможен град.

В Мангистауской, Актюбинской, днем Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Костанайской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях ночью и утром местами туман.

В Павлодарской области местами ожидается туман, возможен град, днем при грозе усиление ветра до 18 метров в секунду.

В Восточно-Казахстанской области местами ожидается шквал, днем возможен град, ночью и утром местами – туман.

Днем в Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Атырауской, местами в Мангистауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской ожидается сильная жара.

В Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Актюбинской, Алматинской, местами в Карагандинской, Восточно-Казахстанской, Костанайской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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