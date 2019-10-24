На большей части территории Казахстана в среду ожидается погода без осадков

Нур-Султан. 23 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 23 октября 2019 года ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана под влиянием обширного антициклона ожидается погода без осадков, лишь на западе, северо-западе и севере с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами по республике ожидаются усиление ветра, туман, на северо-западе и севере - гололед, на севере - низовая метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра ночью на большей части до 15-20 метров в секунду, местами порывы 25 метров в секунду, днем местами 15-20 метров в секунду.

В Костанайской, Акмолинской, Алматинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, ветер 15-20 метров в секунду, в Костанайской, Акмолинской областях гололед.

В Павлодарской области местами ожидаются гололед, ветер 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Мангистауской, Атырауской, ночью и утром в Карагандинской областях местами ожидается туман.

Ночью в Туркестанской области местами ожидаются заморозки 1 градус.

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