Нур-Султан. 30 октября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в среду ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

"На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды, местами пройдут осадки преимущественно в виде дождя, на юге республики, в горных районах, сильный дождь. Местами ожидается усиление ветра, туман, на севере гололед", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской областях местами ожидается туман, гололед, в Костанайской области днем усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Жамбылской, Восточно-Казахстанской, днем в Туркестанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Алматинской области, в районе Жаланашколя ожидается, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской, Павлодарской, ночью и утром в Мангистауской, Атырауской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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