Алматы. 7 апреля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана в воскресенье ожидается погода без осадков, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением атмосферных фронтов на западе и востоке республики пройдут осадки. На остальной территории погода без осадков. Местами сохраняются туман, усиление ветра, на западе ожидается гроза", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Кызылординской области ожидается усиление ветра ночью местами до 15-20 метров в секунду, днем до 15-20, местами порывы до 23 метров в секунду, местами пыльная буря.

В Мангистауской, Западно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Мангистауской – гроза.

В Атырауской, Восточно-Казахстанской, утром и днем в Жамбылской, Туркестанской, днем в Актюбинской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Туркестанской, Восточно-Казахстанской областях местами туман.

В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Алматинской, Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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