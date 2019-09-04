На большей части территории Казахстана во вторник ожидаются дожди

Нур-Султан. 3 сентября. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 3 сентября 2019 года сохраняется неустойчивый характер погоды, передает Kazakhstan Today.

"С прохождением фронтальных разделов на большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами. Лишь на западе, юге и юго-востоке республики сохраняется погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Западно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман. Днем в Кызылординской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской, Атырауской областях, на большей части Туркестанской, Жамбылской, на юго-западе Карагандинской, на юге Актюбинской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской областях ночью местами на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

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