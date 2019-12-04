На большей части территории Казахстана во вторник ожидается снег

Нур-Султан. 3 декабря. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 3 декабря 2019 года ожидается снег, передает Kazakhstan Today.

"На большую часть республики оказывает влияние ложбина циклона, в связи с чем местами ожидается снег, на севере и северо-западе на большей части снег. Лишь на западе и востоке республики - погода без осадков. Местами по республике сохранятся туман, гололед, низовая метель, усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Северо-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Северо-Казахстанской и Костанайской областях местами гололед.

В Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Кызылординской области утром и днем местами 15-20 метров в секунду.

В Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, в Туркестанской, ночью Мангистауской областях местами, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-22 метров в секунду.

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