На дорогах Алматы появилась красная разметка

Фото: inform.kz

Алматы. 8 октября. Kazakhstan Today - На дорогах Алматы появились островки безопасности красного цвета, передает Kazakhstan Today.

Управлением городской мобильности Алматы совместно с департаментом полиции произведены работы по заполнению островков безопасности красной дорожной краской. Работы выполнены с целью привлечения внимания водителей на аварийно-опасных участках дорог", - сообщили в городском акимате.

Разметка нанесена на проспекте аль-Фараби, улицах Сыргабекова, Водозаборная, Желтоксан, Бухтарминская и несёт информационный характер.

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