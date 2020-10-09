На дорогах Алматы появилась красная разметка

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Управлением городской мобильности Алматы совместно с департаментом полиции произведены работы по заполнению островков безопасности красной дорожной краской. Работы выполнены с целью привлечения внимания водителей на аварийно-опасных участках дорог", - сообщили в городском акимате.
Разметка нанесена на проспекте аль-Фараби, улицах Сыргабекова, Водозаборная, Желтоксан, Бухтарминская и несёт информационный характер.
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