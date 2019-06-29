На два месяца запускают поезд из столицы до Алаколя

Нур-Султан. 28 июня. Kazakhstan Today - АО "Пассажирские перевозки" запускает поезд сообщением Нур-Султан - Достык, передает Kazakhstan Today.

С 30 июня по 30 августа 2019 года запускается пассажирский поезд по маршруту Нур-Султан - Достык, который будет курсировать два раза в неделю, сообщили в пресс-службе АО "ПП".

Перевозчик рекомендует пассажирам заранее планировать поездки и заблаговременно приобретать проездные билеты.









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