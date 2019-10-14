На Медеу подняли самый большой флаг Казахстана в Алматы

Алматы. 13 октября. Kazakhstan Today - Вблизи высокогорного катка "Медеу" установили самый большой в Алматы Государственный Флаг Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В торжественной церемонии поднятия флага приняли участие именитые спортсмены и представители молодежных организаций города, сообщили в пресс-службе партии Nur Otan.

"Поднятие Государственного Флага в Алматы особенно символично. Алматы - это гордость Казахстана. Именно здесь Елбасы, Первым Президентом страны Нурсултаном Назарбаевым была провозглашена наша независимость, приняты государственные символы, Конституция, национальная валюта. И не случайно то, что флаг Казахстана установили именно на Медеу. Ведь здесь поставлены сотни мировых рекордов знаменитыми отечественными и зарубежными спортсменами, здесь прошли Азиада и Универсиада. Как сказал глава государства Касым-Жомарт Токаев, "в момент, когда знамя Казахстана взмывает высоко над землей, наши сердца наполняются чувством гордости за нашу страну, за все достижения, которыми мы обязаны нашей независимости". Спасибо большое Национальной федерации баскетбола Казахстана за такой подарок", - сказал первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек.

В свою очередь Олимпийский чемпион Жаксылык Ушкемпиров в своем выступлении подчеркнул, что, благодаря спорту, ему довелось побывать во многих странах мира, но его главной любовью всегда была земля Казахстана.

"Заботиться об этой земле, работать во благо ее процветания предстоит подрастающему поколению. Именно молодежь продолжит славную традицию наших спортсменов, в честь которых на международных помостах поднимается флаг Казахстана и звучит гимн нашей страны. И теперь, каждый раз приезжая на "Медеу", видя развивающийся небесно-голубой флаг, каждый казахстанец будет чувствовать гордость за свою родину", - поделился своими впечатлениями прославленный спортсмен.

По информации пресс-службы, Государственный Флаг на Медеу установлен по инициативе Национальной федерации баскетбола при поддержке партии Nur Otan и акимата города Алматы. Высота флагштока составляет 40 метров, размер флага - 7 на 14 метров.

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