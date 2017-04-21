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На реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков20.04.2017
Общество  19:29
Шымкент. 20 апреля. Kazakhstan Today - На реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков, говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".

"В ближайшие сутки 21 апреля в связи с прогнозом сильных дождей на реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков", - сообщает "Казгидромет", передает Kazakhstan Today.
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На реках Южно-Казахстанской области ожидается формирование паводков
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