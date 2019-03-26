Кызылорда. 21 ноября. Kazakhstan Today - На реке Сырдарье в Кызылординской области возможны подъемы уровней воды и выхода воды на пойму, передает Kazakhstan Today.

В период 22-23 ноября в нижнем течении Сырдарьи в пределах Кызылординской области в связи с образованием зажоров льда и прогнозом местами сильных осадков на 24 ноября возможны подъемы уровней воды и выхода воды на пойму", - говорится в штормовом предупреждении РГП "Казгидромет".









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