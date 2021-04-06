На всех станциях метрополитена Алматы появился WI-FI

АЛМАТЫ. 5 АПРЕЛЯ - На всех станциях метрополитена Алматы подключен бесплатный WI-FI, передает KAZAKHSTAN TODAY.





Подключение необходимо выполнить на входе в метро, до спуска на станцию", - сообщили в пресс-службе метрополитена.

Для доступа к WI-FI необходимо подключиться к сети METRO, WI-FI пользователя автоматически перенаправит на страницу идентификации. Далее нужно ввести свой номер телефона в открывшемся поле и подтвердить подключение.

Доступ к бесплатному Wi-Fi в метрополитене города станет хорошим подарком для наших пассажиров", - отметили в пресс-службе КГП "Метрополитен".

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