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На юг Казахстана пришла весна, на остальной территории пока сохранятся холода

13.03.2019, 12:38 9208
На юг Казахстана пришла весна, на остальной территории пока сохранятся холода
Астана. 13 марта. Kazakhstan Today - На юг Казахстана пришла весна. В других регионах республики в ближайшие дни ожидаются снег и понижение температуры, передает Kazakhstan Today.
 

Циклон, формирующийся над Западным Казахстаном, с большой скоростью за сутки "убежит" на восток Западной Сибири. А атмосферные фронты, связанные с ним, также быстро переместятся с западных районов на восток республики, вызывая на своём пути осадки, мокрый снег, туман, гололёд и понижение температуры воздуха", - говорится в прогнозе погоды "Казгидромета" на 14-16 марта.

 
Также, по информации синоптиков, на юге Казахстана, местами ожидаются дожди и даже грозы. Несмотря на это, здесь уже совсем по-весеннему тепло: днём воздух будет прогреваться до плюс 10-20 градусов.
 

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