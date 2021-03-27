На юге Казахстана в выходные ожидаются грозы и град

НУР-СУЛТАН. 26 МАРТА - "Казгидромет" представил прогноз погоды на 27-29 марта, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации синоптиков, объединившиеся над территорией Казахстана Средиземноморский и Северо-Западные циклоны вызовут осадки на юге, юго-востоке и востоке страны.

Местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, в южных регионах - с грозами и возможным градом. В отдельных районах будут наблюдаться туман, гололед, усиление ветра, в северных регионах с низовыми метелями. Ближе к 29 марта ожидается понижение температуры воздуха",- сообщили в "Казгидромете".

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