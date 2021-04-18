На западе, северо-западе и юге Казахстана ожидаются дожди с грозами

НУР-СУЛТАН. 17 АПРЕЛЯ - На западе, северо-западе и юге Казахстана в субботу ожидаются дожди с грозами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На западе, северо-западе и юге РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается дождь с грозой. Остальная часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с которым сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются туман, усиление ветра", - сообщает Казгидромет.

В Алматинской, днем в Западно-Казахстанской и Атырауской областях местами усилится ветер до 15-20 метров в секунду, в Атырауской области утром местами ожидается туман.

В Костанайской, Актюбинской, Мангистауской областях местами также ожидается туман.

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