Начальник районного УП в Костанайской области уволился после скандала с госномером

КОСТАНАЙ. 9 НОЯБРЯ - Начальник управления полиции Сарыкольского района Костанайской области подал в отставку после скандала с использованием двух госномеров на служебном автомобиле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как пишет "Наша газета" , в начале октября читатели прислали в редакцию фотографии автомобиля Chevrolet Niva, на котором, по их словам, ездит прокурор Сарыкольского района Аскар Сыздыков. На этих фото машина зафиксирована с двумя госномерами: 044 РК 10 и 787 ELA 10.

Также в Сети появились фотографии и видео служебного автомобиля SsangYoung начальника управления полиции Сарыкольского района Кайрата Абдикаликова. Судя по снимкам, у его автомобиля и Chevrolet Niva районного прокурора совпадают регистрационные номера.

В ответе на запрос заместитель начальника департамента Костанайской области Ардак Ынтыкбаев сообщил, что управление собственной безопасности ДП провело служебное расследование, по результатам которого установить водителя белого SsangYoung с госномером 787 ELA 10 не представляется возможным.

На фотографиях, представленных в видеоролике, лицо человека, находящегося за рулем автомобиля, видно нечетко, поэтому сложно доказать, что это Абдикаликов или его водитель. Во время обыска автомобиля подложные номера также не были найдены. Свою вину водитель и начальник управления полиции отрицали", - пояснили в управлении собственной безопасности

Тем не менее, как сообщается в ответе Ардака Ынтыкбаева, за нарушение Этического кодекса госслужащего сотрудники полиции были привлечены к строгой дисциплинарной ответственности - вплоть до освобождения от занимаемой должности.

По информации УСБ, начальник полиции Сарыкольского района Кайрат Абдикаликов написал рапорт об увольнении и подал в отставку. Кроме этого, для установления личности водителя указанной автомашины направлено указание в управление местной полицейской службы ДП Костанайской области, чтобы привлечь его к административной ответственности.

Прокурор Костанайской области Берик Абилов в ответ на запрос сообщил, что по данному факту проводится служебное расследование.