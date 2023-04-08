07.04.2023, 08:21 61201
Нападение на школьников в Петропавловске: в прокуратуре озвучили новые подробности
Фото: Фото из соцсетей
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Петропавловск. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Шокирующие подробности по делу о нападении школьника с топором раскрыли в прокуратуре Северо-Казахстанской области.
Напомним, девятиклассник ранил трех учеников в феврале. Тогда же в надзорном органе подтвердили, что подросток состоит на психиатрическом учете. Но теперь выясняется, что мальчик ранее пытался наложить на себя руки. Именно из-за этого он пропустил три месяца занятий, однако педагоги оставили это без внимания, считают прокуроры, сообщает телеканал "Астана".
Данный ребенок еще в 2021 году пытался совершить суицид, проявляя признаки деструктивного поведения. Однако со школы не было сообщено об этом в органы здравоохранения. Администрацией школы не были выяснены обстоятельства попытки суицида. Таким образом, у нас нет взаимодействия между организациями образования, здравоохранения, что в дальнейшем не может быть допустимо", - сказал заместитель прокурора СКО Абу Али Саттар.
На совещании в областной прокуратуре педагоги также признали, что до нападения мальчик подвергался травле со стороны сверстников.
Напомним, после инцидента премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поручил усилить меры безопасности в школах страны и провести проверку всех учебных заведений.
В МВД РК сообщили, что более трех тысяч школ и четырех тысяч детских садов в Казахстане не обеспечены лицензированной охраной.
До конца года в школах пообещали ввести спецохрану, тревожные кнопки и турникеты.
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08.04.2023, 09:21 691
В Акорде был проведен ауызашар от имени главы государства
Фото: Акорда
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Обращаясь к собравшимся, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость священного для всех мусульман месяца Рамазан, который верующие посвящают духовному самосовершенствованию и праведным делам, сообщает пресс-служба Акорды.
Далее в выступлении были затронуты ключевые события, произошедшие в общественно-политической жизни страны за последний год.
По итогам общенационального референдума были внесены поправки в Конституцию. Проведено несколько важных электоральных кампаний, в том числе президентские выборы и недавние выборы в парламент и маслихаты. В целом, в краткие сроки была проделана огромная работы. Начало строительства Справедливого Казахстана ознаменовало новую эпоху в развитии нашей страны. Казахстан - единственное государство в своем геополитическом регионе, проводящее столь масштабные реформы. Обновленная Конституция и происходящие в стране преобразования - яркое тому подтверждение. Мы твердо намерены продолжать политику реформ", - сказал глава государства.
Президент отметил, что Казахстан продолжит осуществлять активное международное сотрудничество, а внешняя политика страны всегда будет независимой. По его мнению, все наши успехи стали возможными благодаря единству и согласию в обществе.
Народная мудрость гласит: "Залог благополучия - в согласии". Только мир, сплоченность и единство могут обеспечить нам процветание и достижение высоких целей. Именно эти непреходящие ценности являются условием прогресса государства и уверенности людей в завтрашнем дне. Поэтому сохранение мира и единства в Казахстане является одной из наших главных задач. На это мы должны направить все наши усилия", - отметил глава государства.
Как считает Касым-Жомарт Токаев, особую важность сегодня имеет продвижение традиционного ислама в соответствии с духовными и культурными запросами нашего общества.
Традиции и обычаи казахского народа всегда призывали к добру и имели глубокое нравственное значение. Замечательным примером может служить бата - напутствие аксакалами молодежи. Подрастающее поколение всегда с должным уважением относилось к старшим. Внимания и трепетного отношения в казахском обществе всегда удостаивались дочери. Все это созвучно главным ценностям традиционного ислама", - сказал президент.
Глава государства также призвал беречь и развивать национальную культуру.
Национальная культура - это глубокое по своему содержанию и многогранное явление. Истоки самобытной культуры казахского народа заложены в традициях и обычаях. Своеобразие нашей культуры находит свое яркое воплощение и в национальной одежде. Было бы замечательно, если бы подрастающее поколение надевало казахскую национальную одежду не только на Наурыз мейрамы и другие праздники, но и в будни. Национальная культура является зеркалом жизни народа, проявлением его бытия, а духовное развитие страны напрямую связано с развитием национального самосознания", - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.
Выразив обеспокоенность нынешней ситуацией в мире, Президент заметил, что сегодня в обществе не хватает таких общечеловеческих качеств, как доброта, милосердие и забота об окружающих. Поэтому он призвал приложить все усилия, чтобы побороть эти тревожные тенденции, угрожающие всему человечеству. Для этого каждый должен свято хранить в своем сердце высокие принципы и следовать им в своих повседневных помыслах и поступках.
В завершение Касым-Жомарт Токаев пожелал всем соотечественникам мира и благополучия.
На ауызашар были приглашены государственные и общественные деятели, ученые, врачи, педагоги, представители этнокультурных объединений, главы дипломатических миссий, деятели культуры, сотрудники спасательных служб.
08.04.2023, 09:03 3046
В Казахстане 8 апреля ожидаются заморозки, гроза и град
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Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По прогнозу РГП "Казгидромет", на большей части территории Казахстана в субботу, 8 апреля, ожидается неустойчивый характер погоды.
В горных районах юго-востока ожидается дождь с переходом в снег, в северных регионах - снег, на юге, юго-востоке пройдут дожди, в горных районах - сильные осадки.
Только на западе, крайнем северо-западе, севере страны ожидается ясная погода без осадков.
По республике ожидаются усиление ветра, туман, в северных областях - гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке - гроза, на юге и юго-востоке - град.
Ночью на юге, востоке, в горных районах Алматинской, в горных районах Жетысуской, днем в горных районах Жамбылской области ожидается сильный дождь.
07.04.2023, 18:00 35871
Генконсул КНР в Алматы ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай
Посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей
Фото: Генконсульство КНР в Алматы
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Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный консул Китайской Народной Республики в Алматы Цзян Вэй ответила на вопрос об оформлении водительской визы в Китай.
Согласно соответствующему соглашению между Китаем и Казахстаном обе стороны должны на основании дипломатических нот оформлять многократные годовые визы для водителей, осуществляющих международные автомобильные перевозки через Китай и Казахстан", - написала Цзян Вэй на своей странице в Сети.
Она подчеркнула, что казахстанские транспортные компании должны заранее подавать заявку на получение квалификации в Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК и направлять уведомление Министерству иностранных дел РК.
Также посольство и генеральное консульство КНР в РК принимают к рассмотрению заявления на оформление визы в соответствии с нотами и списками водителей, полученными от МИД РК или представительства МИД РК в городе Алматы.
Как сообщила Цзян Вэй, в настоящее время генеральное консульство принимает заявления на визы каждый рабочий день. С начала этого года уже выдано 2250 водительских виз, что на 65% больше, чем до пандемии.
По статистике, к настоящему времени около 4500 казахстанских водителей имеют действующие многократные визы в Китай. Ожидается, что к 1 июля текущего года количество водительских виз, выдаваемых генеральным консульством, превысит 8000.
Хотела бы отметить, что беспрепятственная приграничная торговля между Китаем и Казахстаном имеет ключевое значение для увеличения объема двусторонней торговли и руководители на высоком уровне обеих стран уделяют этому большое внимание. Я очень рада видеть, что компетентные органы РК недавно уже выяснили причины загруженности портов и приняли необходимые меры по оптимизации процесса", - добавила она.
Также генконсул выразила уверенность в том, что совместными усилиями компетентных органов обеих сторон передвижение товаров и людей на границе между двумя странами будет еще более свободным и удобным.
07.04.2023, 17:47 36681
В КГД рассказали, какие авто можно легализовать в Казахстане за 200 тысяч тенге
Фото: Polisia.kz
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан разъяснили, собственники каких транспортных средств могут легализовать автомашины, применив ставку регистрационного сбора 200 тысяч тенге.
Как пояснили в пресс-службе КГД, действие постановления правительства Республики Казахстан от 9 января 2023 года № 13 "Об утверждении правил, условий и сроков применения ставки сбора за первичную регистрацию отдельных категорий транспортных средств, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года, и освобождения физических лиц, осуществивших ввоз таких транспортных средств от расширенных обязательств производителей (импортеров), а также категорий транспортных средств" распространяется на транспортные средства категорий М1, M1G, M2, M2G, N1, N1G, в том числе с правосторонним рулевым управлением.
К указанным категориям относятся:
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более восьми мест для сидения - легковые автомобили;
- транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более восьми мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн;
- транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны.
Следовательно, ставка сбора за первичную регистрацию транспортных средств в размере 200 000 тенге уплачивается при регистрации транспортных средств вышеуказанных категорий, ввезенных на территорию Республики Казахстан до 1 сентября 2022 года.
При регистрации транспортных средств, категории которых не указаны в постановлении, применяются ставки сбора за первичную регистрацию транспортных средств, установленные пунктом 4 статьи 553 Налогового кодекса", - добавили в комитете.
Напомним, легализация автомобилей с иностранными номерами стартовала 23 января и продлится до 1 июля 2023 года.
07.04.2023, 15:48 40711
Экстренную вакцинацию от кори проведут в Костанайской области
Фото: Pixabay.com
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Костанай. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане с начала марта в стране зарегистрировано 107 лабораторно подтвержденных случаев кори.
Число заболевших корью по стране стремительно растет. Пока это не вспышка, но ситуация уже сложная", - пишет "Алау".
По данным издания, в Костанайской области уже выявили один случай заболевания у двухлетнего ребенка. В департаменте санэпидконтроля предполагают, что это завозной случай. Накануне ребенок вернулся с родителями из России.
Главный санитарный врач области подписал постановление, в котором поручил облздраву проводить экстренную вакцинацию контактных лиц до 30 лет не позднее 72 часов с момента последнего контакта с больным корью после получения информированного согласия. Также в постановлении поручено провести анализ привитости лиц до 30 лет против кори по области и организовать вакцинацию медработников до 55 лет, ранее не привитых", - сообщает сайт.
Согласно данному постановлению доля детей, не получивших плановые профилактические прививки, должна в группах дошкольных детских организациях составлять не более 10%", - рассказала заместитель руководителя департамента санэпидконтроля по Костанайской области Гулим Досумова.
Сейчас медики будут проводить наверстывающую иммунизацию для тех, кто пропустил прививки против кори. Это около трех с половиной тысяч детей. В санэпидведомстве напомнили, что плановая вакцинация проводится для детей дважды: первая в 12-15 месяцев и вторая в возрасте 6 лет.
Симптомы кори:
Кашель, насморк, температура, конъюнктивит и ярко-красная сыпь пятнами. Передается воздушно-капельным путем. В зоне риска дети до 4 лет и взрослые до 40 лет. Профилактика заболевания - вакцинация.
Специалисты напоминают, что корь опасное и очень заразное заболевание, способное повлечь серьезные осложнения вплоть до летального исхода. Непривитые дети, по статистике, заражаются со стопроцентной вероятностью. В последнее время родители стали чаще отказываться от прививок, и это тоже одна из причин роста заболеваемости.
Корь опасна своими осложнениями. Такими как значительное снижение зрения, отит, пневмония, энцефалит, то есть воспаление головного мозга. Возможен даже летальный исход заболевания. Летальность от кори составляет 1 на 500 заболевших. Единственный эффективный способ защиты - вакцинация", - сообщила Гулим Досумова.
Между тем министр здравоохранения Ажар Гиният сегодня в кулуарах мажилиса заявила, что эпидемии кори в Казахстане нет. По ее словам, идет повышение заболеваемости корью среди детей. При этом инфекция, как правило, завозная.
Первые случаи были завезены из Турции, Российской Федерации и Египта. В основном заболели непривитые дети, которые не имели иммунитета. Всего по стране более 100 случаев", - сообщила Гиният.
Пока, по ее словам, принимать жесткие меры и ограничения не планируется. Идет вакцинация непривитых детей и детей, которые должны прививаться по возрасту. Также идет работа по раннему выявлению и изоляции зараженных детей.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано более 70 случаев кори. Эпидситуация по кори также осложнилась в Астане.
07.04.2023, 14:32 44931
Сколько дней отдохнут казахстанцы в мае
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Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанцы в мае отдохнут 11 дней.
Согласно календарю в мае казахстанцев ожидают три праздника:
- 1 Мая - Праздник единства народа Казахстана
- 7 Мая - День защитника Отечества
- 9 Мая - День Победы
1 Мая в этом году выпадает на понедельник, соответственно, сразу после выходных, 29 и 30 апреля, 1 мая будет третьим днем отдыха.
7 Мая выпадает на воскресенье, а 9 Мая - на вторник. Поэтому с 6 по 9 мая будут длинные выходные.
Всего в мае вместе с выходными и праздничными днями казахстанцы отдохнут 11 дней.
07.04.2023, 12:48 49151
Многодетные семьи и инвалиды получили в аренду квартиры без электричества и газа в Шымкенте
Застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов
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Шымкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Арендные квартиры без света и газа выдали шымкентским инвалидам и многодетным. Выяснилось, что застройщик протягивал коммуникации к многоэтажке без разрешения.
Квартиры в многоэтажках на правах аренды получили инвалиды и многодетные семьи в районе Шымсити. Оказалось, что в новостройке не проведен газ, а вода и электричество пропадают едва ли не каждый день, сообщает телеканал КТК.
Выяснилось, застройщик возвел дом без необходимых разрешительных документов. И теперь ему предстоит все исправлять. Жильцов предупредили, что света не будет как минимум до конца месяца.
Начали выяснять, почему свет отключили. Оказалось, что у нас даже лицевого счета нет. И теперь говорят, что ближайшие 20 дней электричество не подадут. Предъявляем претензии застройщику, а он отвечает, что нам его еще и благодарить надо, что построил этот дом. "Кому не нравится, пусть в элитный дом, - говорит, - переезжает!" - пожаловалась местная жительница.
По информации телеканала, данное арендное жилье они получили, простояв много лет в очереди. Кроме всего прочего, у людей есть жалобы и на качество строительства. Утверждают, что зимой невыносимо холодно. А для инвалидов вообще нет никаких условий.
В акимате сообщили, что газ подключат, когда заселятся все пять многоэтажек. Электричество обещают в ближайшие дни, несмотря на проблемы с документами.
В течение этой недели мы приведем в порядок все документы. Пройдем в каждую квартиру и заактируем все недочеты. Дальше уже на основании этого будем проводить работу и исправлять", - сказал руководитель управления строительства акимата Шымкента Мадияр Байымбетов.
Чиновники заверили, застройщик устранит все недочеты. Гарантийный срок действует до конца этого года. Поэтому строительная компания за свой счет снова проведет все необходимые ремонтные работы.
Напомним, девушку-инвалида пытались выселить из государственной квартиры в Таразе.
07.04.2023, 08:46 59766
В Талдыкоргане осужден экс-глава ДКНБ за превышение полномочий во время январских событий
Фото: Pexels
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Талдыкорган. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Талдыкорганский городской суд вынес приговор в отношении бывшего начальника ДКНБ Алматинской области К. по факту превышения власти и должностных полномочий, повлекших тяжкие последствия (часть 4 статьи 362 УК). Об этом сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.
К., будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшие место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента; покинуть административное здание; уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ", - говорится в сообщении Талдыкорганского городского суда.
Сообщается, что приговором суда обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет.
Внесено представление президенту Республики Казахстан о лишении К. специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов", - добавили в суде.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что 5 января в Талдыкоргане начался суд над экс-главой Алматинской полиции. Он признан подозреваемым по делу о январских событиях. Его обвиняют в "превышении власти или должностных полномочий". Все время судебного процесса Кудебаев находился под подпиской о невыезде. 9 марта суд над Кудебаевым отложили из-за его госпитализации. Кудебаев перестал ходить в суд после того, как прокурор попросил для него 9 лет колонии. Заседание откладывали 5 раз по причине неявки генерала. После очередной неявки в суд бывший глава департамента полиции Алматинской области Серик Кудебаев был объявлен в международный розыск.
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