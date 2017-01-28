Пекин. 28 января. Kazakhstan Today - Наступает Китайский Новый год Огненного Петуха - 2017, который отмечают в ночь на 28 января, и наступит он примерно с 04.00 до 06.00 - Огненная Обезьяна передает свое место Петуху, который обещает перемены в наступающем году.

27 января вечером накрывают стол, на который ставят живые цветы и статуэтку Бога богатства, чтобы заманить удачу и деньги. Кроме того, принято дарить красные конверты с деньгами для близких. Китайцы не спят в эту ночь. Они считают, что таким образом защищают себя и близких от проблем и трудностей в наступающем году. Так же в новогоднюю ночь китайцы открывают окно или дверь, чтобы выпустить уходящий год. Так же есть примета, что во время празднования Нового года по-китайски не стоит вспоминать уходящий год, чтобы не забрать проблемы с собой.

Китайский Новый год, который после 1911 года в дословном переводе называется Праздник весны (чуньцзе), с давних времен является главным и самым продолжительным праздником в Китае и других странах Восточной Азии. Традиционный Новый год приурочен к зимнему новолунию по завершении полного лунного цикла, состоявшемуся после зимнего солнцестояния (то есть на второе новолуние после 21 декабря). В григорианском календаре это соответствует одному из дней между 21 января и 21 февраля.

Китайский Новый год часто неофициально называют "лунным новым годом", поскольку он является производным элементом лунно-солнечного китайского календаря, а сама его точная дата определяется на основе лунных фаз. Цикл новогодних празднеств традиционно начинается в первый день первого же месяца китайского календаря и заканчивается Праздником фонарей, который наступает на 15-й день празднований. В эту новогоднюю пору большинство китайцев собираются семьями на свой ежегодный ужин воссоединения.

Первый день Нового года начинают с запуска фейерверков, а также сжигания благовоний. Фейерверки должны отпугнуть злых духов и привлечь в семью дух умиротворения и счастья. В конце дня семья приветствует возвращение божеств домой после их посещения мира духов, где они "давали отчет" о прошедшем годе, а затем отдает дань уважения предкам.

По мнению китайцев, в этот первый весенний день происходит пробуждение природы, оживают земля и хранимые ей ростки жизни.

Китайский Новый год является самым длинным и самым важным праздником в китайском лунно-солнечном календаре. Происхождение этого праздника относится к древним временам; в нынешней форме в нем отражается уважение к мифам, верованиям и традициям, сохранившимся в китайском обществе. Каждый год обозначается одним из 12 зодиакальных животных и цветом по системе "Пяти стихий" ("У-син"), поясняет Википедия.

Китайский гороскоп на 2017 год

Для всех знаков Красный Петух - это мужская энергия ян, стихия - огонь, качество - напористость, чувство - гордость и достоинство, динамика - преодоление и выход в спокойное плавание. Уже в середине января Красный Огненный Петух начал стучаться вслед Красной Обезьяне, чтобы вымести за ней мусор ошибок, боль потерь и привести в порядок сердечные дела. Начало года Петуха по восточному календарю приходится на 28 января 2017 года - первое новолуние года после 21 января.

Красный Петух позволит реализовать самые смелые мечты в карьере Кролику, Быку и Змее, для которых этот период сулит благополучие во всех сферах. Крыса должна будет приспособиться к обстоятельствам, возможен взлет в карьере и любви одновременно. 2017 год - переломный в карьере Собаки, которая может заняться новым, необычным для себя, делом и будет помогать всем вокруг из альтруизма. Кабан и Коза преуспеют в самосовершенствовании и расширении связей, откуда и придет польза. Лошадь успешно разрешит семейный конфликт и обзаведется недвижимостью. Дракон получит повышение по службе, это год благополучного самочувствия и заботы о здоровье. Обезьяна и Кролик будут поглощены вопросами богатства и его применения. А Тигр выйдет из кризиса на новую высоту. Козу порадует признание заслуг и мастерства, поездки и коммуникабельность гарантируют любовное приключение.

Характер года Красного Огненного Петуха

Характер года Красного Петуха определяется стихией Огня, которая требует действия, настойчивого движения к известной или вновь открытой цели. Петух - это знак логики и воли. Все, что будет нарушать установленные им правила, будет обречено на неудачу. Главные факторы года - это открытость во взаимодействии с партнером, компромисс, стабильность и конкуренция. Только деятельные натуры закончат год с прибылью. Приземленность и практичность Петуха очевидна, так же как и темпераментность и энергия покорять сердца. После разброса и эмоциональных перепадов Красной Обезьяны, любовь Красного Петуха обретет рамки приличий и практическую подоплеку.

Энергия года мужская, янская, поэтому прекрасной половине человечества придется проявлять волю и активно работать на результат, выдерживая любую конкуренцию. Подарком года Петуха станет расцвет моды и разнообразие стилей, а также волна новых игрушек и развлечений. Петух обожает новые веяния, открытия в разных областях и дарит смелые мечты, пусть не реализованные впоследствии. Зато он открывает портал воображения для следующих поколений. В этом году будут заложены новые тенденции в дизайне и архитектуре, технологиях, моде и кино, которые воплотит в жизнь покровитель 2018 года - Желтая Собака. Красный Петух - знак оптимистов с воображением, полководцев и гениальных мастеров. В этот год хорошо взять разбег в новом деле, поддерживать стабильный баланс расходов и доходов, игнорируя лишние соблазны. Либо руководить, либо стать лучшим в своем деле. Честолюбие и задор придутся по нраву Огненному Петуху.

Акценты года для всех знаков зодиака

В год Петуха не стоит кардинально менять жизнь. Например, уходить со старого места работы, менять супруга и место жительства.

Любовь

Для заключения брака и той самой встречи год Петуха подходит прекрасно. Множество крепких браков выросло из отношений, завязавшихся в год Петуха. Для свадеб особенно удачны июнь, июль и сентябрь. В самом начале года Красный Петух предоставит второй шанс в любви тем, кто ее потерял из-за глупости и хитрости Обезьяны. В марте и апреле появится желание вернуть утраченное, не стоит с головой погружаться в новую связь. Самый романтический период года - с мая по июль, когда хорошо влюбиться, чтобы осенью жениться.

Успех и удача

В деловой сфере Петух потребует смирения и терпения в первой половине года. Однако через месяц активный старт потребует дополнительных резервов. Удачное время для запуска новых проектов - это начало лета. Красный Петух летом отдаст приоритет консервативным моделям: традиционный, несколько устаревший взгляд на бизнес поможет сохранить и приумножить доход. С середины осени ход событий повернется в лучшую сторону, появится стабильность и предсказуемость. Деловая перспектива начала года получит материальное выражение, пусть и скромнее, чем загадывали под Новый год. Февраль и август - месяцы исполнения заветных желаний и поворотные моменты года, когда намерение и возможность встречают удачу. Красный Петух обладает способностью не только зажечь надежду, но и предоставит возможность воплотить давнюю мечту, хотя бы одну из многих, сообщает астролог Елена Фридрих.

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