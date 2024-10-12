11.10.2024, 21:12 22596
Национальный центр рукописей и редких книг представил копию ценной рукописи
Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр рукописей и редких книг в рамках программы "Архив-2025" представил копию ценной рукописи, обнаруженной в Российской национальной библиотеке, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.
В 2022 году специалисты центра во время научно-исследовательской поездки в Москву исследовали XVII-вековую рукопись на персидском языке под названием "Тарих", содержащую важные сведения об истории Казахстана.
Эта книга рассматривается как продолжение "Тарих-и Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати и имеет большое значение для изучения истории Казахского ханства.
В ней представлены интересные факты о Казахском ханстве.
Шах Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас - автор нескольких трудов по истории Могулистана. Он трудился над своими произведениями в течение 30 лет и стал известным знатоком родословных.
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12.10.2024, 11:10 4206
В каком регионе РК больше всего курильщков
Табак курят 20,7% населения
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Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бюро национальной статистики в июле 2024 года провело очередное ежегодное обследование взрослого населения о потреблении табака.
Полученные результаты показали, что из общего числа обследованных членов домашних хозяйств в настоящее время курят табак 20,7% населения (в 2023 году - 19,4%) или 39,8% мужчин, 7,6% женщин.
Доля курящих табак в сельской местности составила 22,3%, в городской местности - 20%. Среди регионов наибольшая доля курящих зафиксирована в Восточно-Казахстанской области (27,6%).
Ранее эксперты предупредили о новой болезни из-за электронных сигарет. Она может перерасти в синдром острой дыхательной недостаточности со смертностью 30-50%.
11.10.2024, 09:53 40906
Весной 2025 года запустят прямой рейс между Казахстаном и Австрией
Частота рейсов составит 2 раза в неделю
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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Прямой рейс между Казахстаном и Австрией будет запущен весной 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта РК.
В период проведения 9-го заседания Казахстанско-Австрийского делового совета состоялись встречи казахстанской делегации с представителями посольства РК в Австрии, государственным секретарем по туризму Австрии Сюзанной Краус-Винклер и генеральным директором аэропорта Вены Юлианом Йегером.
В ходе встреч были обсуждены вопросы открытия прямого рейса между Казахстаном и Австрией, запланированного авиакомпанией СКАТ на весну 2025 года с частотой 2 раза в неделю, также вопросы визовой поддержки развития туризма.
10.10.2024, 21:05 61781
В Баянаульском нацпарке выявили факты незаконного захвата земель
Фото: Depositphotos
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Семей. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Баянаульском национальном парке выявили многочисленные нарушения. Прокурорская проверка установила факты незаконного захвата земель, строительства и предоставления участков без конкурса, сообщает Pavlodarnews.kz.
В настоящее время по акту надзора принимаются меры по высвобождению земель - четыре участка площадью 1,9 га - и сносу четырех самовольных построек. Кроме того, по протесту прокурора Комитет лесного хозяйства работает над утверждением тарифов за предоставление мест для размещения туробъектов", - пояснили в органе надзора.
Порядка 70 домов отдыха, кафе и ресторанов освободили от уплаты за арендуемые земельные участки. По этой причине Баянаульский нацпарк ежегодно недополучает порядка 230 миллионов тенге, которые можно было бы направить на природоохранные мероприятия, зарплаты работников и так далее.
Ранее в Атырау 26 физических и юридических лиц оштрафовали на 4,2 млн за самозахват земли.
10.10.2024, 16:33 69266
Жители нескольких поселков под Алматы остались без выезда на основную трассу
Фото: Фото от читателей
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Конаев. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Жители четырех поселков в Илийском районе Алматинской области сообщили, что из-за несвоевременного начала ремонта моста и из-за передачи в частную собственность дороги, они остались без выезда на трассу и вынуждены часами простаивать в километровых пробках, добираясь объездными путями на работу, учебу и т.д.
В редакцию Kazakhstan Today обратились жители поселков Коянкус, Жанаталап, Жанадауир, Ынтымак, расположенных близ Алматы. По их словам, они остались без возможности выезда на Капшагайскую трассу из-за несвоевременного начала ремонта моста.
В мае текущего года мост по улице Жолымбет, по которому ездили автомобили и общественный транспорт, начал рушиться и был признан аварийным. Для выезда из поселков жители вынуждены передвигаться по дороге, проходящей по территории кладбища.
Из-за узких временных дорог жители стоят в пробках по 2-3 часа", - рассказали местные жители.
По их словам, реконструкция моста началась лишь спустя три месяца после проседания моста. Один из местных жителей показал ответ управления городской мобильности Алматы, в котором говорится, что окончание реконструкции моста ожидается в октябре. Однако, судя по фото и жалобам сельчан, опубликованным в местном Instagram-паблике, мост не будет готов к указанному сроку.
Еще одна дорога, связывающая населенные пункты с трассой, оказалась в частной собственности.
Участок, через который проходила дорога из Коянкуса на Капшагайскую трассу и далее в Алматы, оказался в частной собственности. Собственник недавно развернул там стройку, наполовину заблокировав проезд. А это был основной путь из Коянкуса. Хозяин участка на время ремонта моста дал разрешение на проезд, однако плохое качество дороги не уменьшило проблему", - пожаловались сельчане.
Жители рассказали, что с вопросами дорожной проблемы они обращались в акимат и другие ведомства, но ответа так и не дождались.
Жители четырех поселков живут так уже шестой месяц, скоро зима, придут холода и морозы передвигаться станет еще сложней, что будет занимать гораздо больше времени в пути", - переживают сельчане.
Информационное агентство Kazakhstan Today обратилось за комментарием по указанной проблеме в акимат Алматинской области.
Напомним, в сентябре аким Илийского района Багдат Карасаева задержан по подозрению в махинациях с полигоном ТБО. В результате его противоправных действий региону нанесен экологический ущерб в размере 204 млн тенге.
Напомним, в сентябре аким Илийского района Багдат Карасаева задержан по подозрению в махинациях с полигоном ТБО. В результате его противоправных действий региону нанесен экологический ущерб в размере 204 млн тенге.
10.10.2024, 14:10 74716
Сенатор считает, что суд над убийцами парня в Талгаре нужно провести открыто
Сенатор ответил на вопрос об ужесточении законов на фоне резонансного убийства
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший вице-министр внутренних дел, а ныне депутат сената Марат Кожаев высказался о жестоком убийстве 16-летнего парня в Талгаре.
Отвечая на вопросы журналистов в кулуарах сената, депутат рассказал, что общество требует открытого суда над убийцами 16-летнего жителя Талгара. Однако решение об открытости процесса остается за судом.
Но я считаю, что, может, и нужно открыто обсуждать непростые проблемы общества", - поделился мнением сенатор.
Также его спросили, не планируется ужесточение законов после данного резонансного случая. На это Кожаев ответил, что законы уже достаточно ужесточены.
Решать проблему жестокости или насилия в обществе одними ужесточением законодательства, мне кажется, непродуктивно. На самом деле это целый комплекс социальных проблем, начиная от воспитания, образования, того, в каком социуме воспитывается человек. Есть законы и жестче, чем у нас. В Китае за конкретные преступления на площади расстреливают. Тем не менее преступления совершаются", - добавил депутат.
Ранее на пленарном заседании сенатор Дархан Кыдырали сообщил об увеличении количества преступлений среди несовершеннолетних с начала года.
Напомним, мажилисмен Нартай Сарсенгалиев раскритиковал работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области. По его словам, отец погибшего парня рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
16-летний подросток был убит в Талгаре в результате конфликта, которому предшествовала словесная перепалка. Двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
Агентство Kazakhstan Today провело опрос на тему "Какова, на ваш взгляд, должна быть мера социальной защиты граждан от нападений организованных хулиганов на улице?". Большинство респондентов ответило, что защитить от хулиганов помогут большие уголовные сроки (70,64%). 22,02% ответивших проголосовали за запрет на въезд в города и выселение за 101-й километр за хулиганство. 5,5% ответили: "Пусть молодежь продолжает развлекаться", и 1,83% ответили: "Мне все равно".
10.10.2024, 12:05 79266
Количество преступлений среди несовершеннолетних растет в Казахстане - сенатор
Фото: Depositphotos
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Астана. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента РК Дархан Кыдырали в своем депутатском запросе сообщил об увеличении количества преступлений среди несовершеннолетних с начала года, передает корреспондент агентства.
Ежедневно среди детей в Казахстане совершается 5 преступлений. С начала года количество преступлений среди несовершеннолетних увеличилось во многих областях - к примеру, в Астане на 54,6%, в Актау, Алматы и СКО - на 14,6%, в Мангистауской области - на 13%, в Шымкенте - на 13,6%", - рассказал сенатор.
Самое страшное, по словам депутата, что число "агрессивных моментов" среди школьников возросло на 93,8%
Получается, что жизнь ничего не стоит? Откуда столько агрессии и жестокости? Мы каждый день слышим об ужасающих ситуациях", - сказал Дархан Кыдырали.
Он отметил, что культ доминирующей силы в масс-медиа, пропаганда агрессии через популярные сериалы, игры и другие формы подпитывают жестокость. При этом нельзя не упомянуть отсутствие должного внимания к воспитательной работе со стороны родителей, различные конфликты и травмы в семье.
Сенатор считает, что низкая эффективность работы молодежных ресурсных центров в том числе отражается на пугающей статистике самоубийств, убийств и хулиганства. В школах в таких организациях, как "Жас улан", работа ведется незначительно.
Заработная плата в молодежных центрах составляет всего 70 тысяч тенге, квалифицированные кадры надолго не задерживаются, поэтому в республике практически нет организаций республиканского уровня, которые объединяли бы всю молодежь", - уточнил депутат.
По его словам, важно проводить масштабные исследовательские работы по этой теме, ужесточить уголовные наказания, реорганизовать управления по молодежной политике, активизировать молодежные ресурсные центры, улучшить их финансирование, а также создать комьюнити-центры для молодежи в крупных городах.
Напомним, в Актау несколько девушек в возрасте от 19 до 21 года создали банду и избивали несовершеннолетних девочек.
Ранее в Актюбинской области трое несовершеннолетних убили школьника.
В августе поножовщина среди подростков произошла в Сатпаеве. 16-летний подросток нанес ножевые ранения двум сверстникам, 16 и 17 лет.
Эксперты в интервью Kazakhstan Today рассказали о причинах детского суицида.
09.10.2024, 19:13 105741
В мажилисе раскритиковали бездействие полиции по делу об убийстве подростка в Талгаре
Депутат предложил пересмотреть программу школьной дисциплины "Основы права"
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Нартай Сарсенгалиев в своем депутатском запросе подверг критике работу правоохранительных органов по делу об убийстве подростка в Алматинской области, передает корреспондент агентства.
Общество пугает, что, чтобы добиться справедливости, нужно снять видеообращение и ждать пока один министр возьмет дело под контроль. Почему правоохранительные органы не проводят справедливые расследования с немедленным выяснением обстоятельств дела? В таких случаях мы должны опираться на верховенство закона", - заявил мажилисмен.
По словам депутата, отец Шерзата (погибшего. - Прим. ред.) рассказал, что следствие стоит на месте, компетентные органы вместо поиска преступника вызвали убитых горем членов семьи погибшего мальчика на допрос среди ночи и грубо обращались с ними.
Преступники, убившие 16-летнего гражданина и жестоко избившие его близких, должны быть арестованы и подвергнуты справедливому наказанию в соответствии с законом. Все правоохранительные органы должны незамедлительно дать правовую юридическую оценку произошедшему", - сказал Нартай Сарсенгалиев.
Кроме того, депутат предложил пересмотреть программу школьной дисциплины "Основы права", чтобы обучать детей, опираясь на конкретные кейсы из жизни. Также он отметил, что необходимо принять комплекс мер по укреплению доверия населения к полиции в стране.
Напомним, в Талгаре между группой молодых людей произошла словесная перепалка, переросшая в потасовку. В результате конфликта двое парней доставлены в районную больницу, один из них от полученных ран скончался в реанимационном отделении. Министр внутренних дел Казахстана Ержан Саденов взял на личный контроль дело об убийстве подростка. Ранее в прокуратуре Алматинской области заверили, что никакие попытки увода от ответственности лиц, причастных к данному преступлению, не будут допущены.
Весной 2023 года большой общественный резонанс вызвал инцидент с нападением толпы на молодых людей. Трое молодых людей остановили избиение молодой женщины на улице Розыбакиева около ТРЦ "Мега" и приняли на себя агрессию уличного криминала. Подручные субъекта, избивавшего женщину, зверски запинали всех троих лежащих на земле ногами. Один из пострадавших получил тяжкие телесные повреждения, молодой парень потерял зрение на один глаз полностью. Этим летом отец пострадавшего заявил журналисту Kazakhstan Today о затягивании следствия. По его словам, несмотря на обращения в Генеральную прокуратуру Казахстана, прокуратуру города и департамент полиции Алматы, дело о нападении и причинении тяжкого вреда здоровью не продвигается. Стоит отметить, в связи с этим делом были сделаны десятки публикаций, однако это не оказало никакого эффекта на следствие.
09.10.2024, 17:13 107671
Депутаты требуют проверить выдававшие кредиты мошенническими путями банки
Фото: Depositphotos
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Астана. 9 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Асхат Рахимжанов озвучивая свой депзапрос на заседании нижней палаты потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам, передает корреспондент агентства.
Требуем от Генеральной прокуратуры провести проверку на причастность банков и расследования в отношении банков, которые выдавали кредиты мошенническими путями. Предлагаем провести списание кредитов гражданам, пострадавшим по вине банков. Списание однозначно должно быть проведено за счет средств банков, чтобы они в очередной раз задумались об усилении безопасности своих информационных систем, и были в этом заинтересованы", - заявил депутат.
Мажилисмены также предложили финансовым регуляторам создать рабочую группу и провести ревизию всех договоров банков второго уровня, исключив пункты, которые противоречат законодательству РК.
В 99% случаев, даже когда факт мошенничества становится очевидным, суды принимают сторону банков и обязуют пострадавших выплачивать кредиты. Учитывая низкий уровень жизни в селах, а также факты, когда на одного человека оформляются кредиты порой до 20-40 миллионов тенге, ряд пострадавших не могут погасить эту задолженность даже в течение всей жизни, и рискуют передать свои долги по наследству", - сообщается в депзапросе.
Асхат Рахимжанов подчеркнул, что факты суицидов из-за кредитов и подстав становятся нормой жизни.
При этом, по словам специалистов, от мошенников не застрахован никто. Даже отказ от получения банковских займов, оформленный в egov.kz, не является гарантией защиты от подобных фактов.
Депутат отметил, что в реальной жизни человеку, не отвечающему требованиям банка и не имеющему соответствующих доходов, обычно отказывают в кредитовании. В это же время через мошеннические схемы пенсионеру оформляется по несколько кредитов. То есть без определенного продвижения вопроса в самом банке такого случится не может.
Мы можем со всей уверенностью говорить, что в стране работает отлаженная цепочка: мошенники, имеющие доступ к персональным данным, суды, защищающие банки, представители органов правопорядка, игнорирующие требования и запросы граждан. В итоге наживаются банки и их владельцы и те, кто их покрывает", - сказал мажилисмен.
Ранее сообщалось, что в РК введут ответственность за передачу баз данных посторонним лицам.
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Ваше мнение
В Казахстане случаи подросткового суицида среди молодежи стали происходить с пугающей частотой. По мнению экспертов, ключевую роль в навязывании суицидальных идей играют деструктивные интернет-технологии. Какие, на ваш взгляд, меры должно предпринять государство для борьбы с этим явление?