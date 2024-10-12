Национальный центр рукописей и редких книг представил копию ценной рукописи

В ней представлены интересные факты о Казахском ханстве

Фото: пресс-служба Министерства культуры и информации РК

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Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный центр рукописей и редких книг в рамках программы "Архив-2025" представил копию ценной рукописи, обнаруженной в Российской национальной библиотеке, сообщает пресс-служба Министерства культуры и информации РК.





В 2022 году специалисты центра во время научно-исследовательской поездки в Москву исследовали XVII-вековую рукопись на персидском языке под названием "Тарих", содержащую важные сведения об истории Казахстана.





пресс-служба Министерства культуры и информации РК





Эта книга рассматривается как продолжение "Тарих-и Рашиди" Мухаммеда Хайдара Дулати и имеет большое значение для изучения истории Казахского ханства.





В ней представлены интересные факты о Казахском ханстве.





Шах Махмуд ибн Мирза Фазил Чурас - автор нескольких трудов по истории Могулистана. Он трудился над своими произведениями в течение 30 лет и стал известным знатоком родословных.



