Назарбаев выразил соболезнования в связи с кончиной Жексенбека Еркимбекова

Астана. 22 января. Kazakhstan Today - Глава государства Нурсултан Назарбаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного деятеля Жексенбека Еркимбекова в связи с его кончиной, передает Kazakhstan Today.

"Жексенбек Еркимбеков был известным музыкантом и талантливым организатором в сфере культуры и искусства. Более десяти лет возглавляя Министерство культуры, он внес большой вклад в развитие национальной культуры и искусства", - говорится в телеграмме.

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что заслуги и светлый образ Жексенбека Еркимбекова навсегда останутся в памяти казахстанцев, сообщает пресс-служба Акорды.

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