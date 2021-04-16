Назначен исполняющий обязанности председателя правления МЦПС "Хоргос"

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Протокольным решением совета директоров АО "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" (МЦПС "Хоргос") Ерлан Жайлаубай избран исполняющим обязанности председателя правления, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Решение совета директоров действует до подведения итогов конкурсного отбора в соответствии с требованиями законодательства о специальных экономических зонах.

Ерлан Жайлаубай родился в Алматы в 1984 году. Трудовую деятельность начал в 2005 году в ТОО "САПА консалтинг" (Алматы). Имеет опыт работы в ТОО "Procter and Gamble Казахстан" (2006 год), АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" (2015-2016 годы).

В 2009-2015 годах работал в администрации президента Республики Казахстан. В течение нескольких лет руководил одним из секторов в Центре внешней политики.

Также был заместителем руководителя аппарата акима города Алматы (2016 год) и возглавлял управление туризма и внешних связей города Алматы (2016-2018 годы).

До настоящего назначения, начиная с августа 2018 года, Ерлан Жайлаубай являлся директором ТОО "Aqqu Development".

Имеет высшее экономическое образование. Окончил Казахский экономический университет имени Турара Рыскулова (2005 год) и Монтеррейский институт международных исследований (2008 год).

Имеет степень магистра государственного управления в международном менеджменте.

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